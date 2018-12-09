Ligin 15. haftasında Ç.Rize'yi konuk eden G.Saray, taraftarı önünde kazanmayı unuttu. Bu sezon sahasındaki ilk 4 haftada rakiplerine şans tanımayan sarı-kırmızılılar, son 4 karşılaşmada ise birer puana razı oldu. Maça hızlı başlayan taraf olan Aslan, 5. dakikada gole yaklaştı. Rodrigues'in plasesinde Gökhan, topu kornere çeldi. 7'de Onye kuru'nun şutunda Gökhan, yine geçit vermedi. 13'te Rodrigues, uygun durumdan yararlanamazken, 27'de Rizespor Vedat Muriç'le fırsatı kaçırdı. Aslan, aradığı golü 40'ta buldu. Rodrigues, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 58'de Eren Derdiyok, kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu golden sonra konuk takım daha çok pozisyona giren taraftı. 67'de de Aminu'nun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. 80'de Aminu soldan ortaladı. Kafalardan seken topu önünde bulan Samudio, şık bir vuruşla skoru eşitledi: 2-2. Beraberlik golünden sonra da Aminu ve Samudio ile net fırsatlar yakalayan Rizespor, bu pozisyonları da harcadı. Taraftarı önünde galibiyeti unutan Aslan, 71 gündür Türk Telekom'da kükremeyi unuttu.



UMAR: MUSLERA'YA DOKUNMADIM



Çaykur Rizespor'u umutlandıran golü atan Umar Aminu, faul gerekçesiyle sayılmayan gollerinde temas olmadığını belirterek şöyle konuştu: Bana göre pozisyonda kesinlikle faul yoktu. Ben Muslera'ya dokunmadım, VAR'ı da irdelemek lazım, çünkü Galatasaray'la oynuyoruz. Bu sistem herkesin güvence altında olması için var. Hakem, gidip kontrol bile etmedi. Bana göre golü vermek istemedi.



MUĞDAR İLK KEZ 11'DE!



Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı- kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu. Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak dün akşam bekleneni karşılayamadı.



OZAN KABAK'A BAYERN KANCASI



Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki yıldızı Ozan Kabak'a dev talip... Daha önce ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan genç stoper için dün Bayern Münih takipteydi. Bip Spor'un haberine göre Alman ekibinin izleme komitesinden bir yetkilinin Türk Telekom'da oynanan karşılaşmayı izlediği ve Ozan ile ilgili 10 sayfa not tuttuğu iddia edildi. Bu arada Ozan, dün akşam 1 dakika içinde üs üste 2 pozisyonda Rizesporlu futbolcuların Muslera ile karşı karşıya kalmasını önledi.



U21'LER RAKİP TANIMADI



Galatasaray U21 Takımı, dün karşılaştığı Çaykur Rizespor'u gol yağmuruna tuttu. Aslan; Malik (3), Çekdar (2), Recep ve Serkan'ın golleriyle sahadan 7-0 galip ayrılmayı başardı.



YUTO SİFTAH YAPTI



RİZE maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ancak son anda kadroya dahil olan Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok'u golle buluşturan isimdi. Geçen sezon 3 asist yapan Japon yıldız, bu sezon 15. Hafta itibarıyla ilk gol pasını verdi.



BURUK PUANLA TANIŞTI



Okan Buruk, Çaykur Rizespor ile Galatasaray'dan puan kopartmayı başardı. Teknik direktör olarak Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaştığı 7 maçın tamamını kaybeden genç hoca, dün akşam ilk kez puanla tanıştı.