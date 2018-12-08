Umar Aminu'dan hakeme tepki
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'dan hakeme tepki

Umar Aminu'dan hakeme tepki

Çaykur Rizesporlu maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Umar Aminu, maçın hakemi 'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 15. haftasında ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta TT Stadı'nda Çaykur Rizesporlu , Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Amini, maç sonunda hakemi eleştirdi.

"Bana göre kesinlikle faul yoktu. Ben Muslera'ya hiçbir şekilde dokunmadım. VAR sistemini irdelemek gerekiyor. Büyük takımlar, küçük takımlar karşısında favorize ediliyor. Gidip kontrol bile etmedi. Bana göre golü vermek istemedi. Maçı kazanabilirdik. Zor bir maçtı. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, ne yazık ki golü kaçırdık. Mücadele etmeye devam edersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."

  1. 8.12.2018 21:23
  2. Güncelleme: 8.12.2018 21:55
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