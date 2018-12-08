Umar Aminu'dan hakeme tepki
Çaykur Rizesporlu Umar Aminu Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Umar Aminu, maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta TT Stadı'nda Çaykur Rizesporlu Umar Aminu, Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Amini, maç sonunda hakemi eleştirdi.
"Bana göre kesinlikle faul yoktu. Ben Muslera'ya hiçbir şekilde dokunmadım. VAR sistemini irdelemek gerekiyor. Büyük takımlar, küçük takımlar karşısında favorize ediliyor. Gidip kontrol bile etmedi. Bana göre golü vermek istemedi. Maçı kazanabilirdik. Zor bir maçtı. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, ne yazık ki golü kaçırdık. Mücadele etmeye devam edersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."
- 8.12.2018 21:23
- Güncelleme: 8.12.2018 21:55
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Umar Aminu'dan hakeme tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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