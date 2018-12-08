Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta TT Stadı'nda Çaykur Rizesporlu Umar Aminu, Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Amini, maç sonunda hakemi eleştirdi.



"Bana göre kesinlikle faul yoktu. Ben Muslera'ya hiçbir şekilde dokunmadım. VAR sistemini irdelemek gerekiyor. Büyük takımlar, küçük takımlar karşısında favorize ediliyor. Gidip kontrol bile etmedi. Bana göre golü vermek istemedi. Maçı kazanabilirdik. Zor bir maçtı. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, ne yazık ki golü kaçırdık. Mücadele etmeye devam edersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."