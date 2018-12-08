Rizespor'dan Galatasaray'a çelme! | Galatasaray 2-2 Rizespor | Geniş Özet | Maçın gollerini izle
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Rizespor'dan 'a çelme!

Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!

Spor Toto 'in 15.haftasında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 'in 15.haftasında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 40.dakikada ve 58.dakikada kaydederken Rizespor'un golleri 67.dakikada Umar Aminu ve 80. dakikada Samudio kaydetti.

Galatasaray, bu beraberlik ile puanını 25'e yükseltirken Çaykur Rizespor da 11 puana ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon Roque de yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues ve ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da cezalı olan , Badou Ndiaye, ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, ve Emre Akbaba da müsabaka kadrosunda yer almadı.

MUĞDAT İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu.

Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü.

Kalede 'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak, ve Yuto Nagatomo yer aldı. Bu futbolcuların önünde ve Sofiane Feghouli forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok bulundu.

FATİH TERİM LOCADA

(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü , müsabakayı locadan izledi.

Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler ve Levent Şahin yer aldı.

TARAFTARLAR DEMİRÖREN'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftalar, "Yeter Yıldırım Demirören", "Demirören istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

  1. 8.12.2018 20:55
  2. Güncelleme: 8.12.2018 20:57
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