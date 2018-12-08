Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 40.dakikada Garry Rodrigues ve 58.dakikada Eren Derdiyok kaydederken Rizespor'un golleri 67.dakikada Umar Aminu ve 80. dakikada Samudio kaydetti.

Galatasaray, bu beraberlik ile puanını 25'e yükseltirken Çaykur Rizespor da 11 puana ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon Roque de yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues ve Muğdat Çelik ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da müsabaka kadrosunda yer almadı.

MUĞDAT İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu.

Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü.

Kalede Fernando Muslera'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak, Ahmet Çalık ve Yuto Nagatomo yer aldı. Bu futbolcuların önünde Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok bulundu.

FATİH TERİM LOCADA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.

Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

TARAFTARLAR DEMİRÖREN'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftalar, "Yeter Yıldırım Demirören", "Demirören istifa" şeklinde tezahürat yaptı.