Ozan Kabak Mourinho'nun radarında!
İngiliz basını, defansını güçlendirmeyi planlayan Man. United’ın 20 milyon euro’yu gözden çıkardığını yazdı.
Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın ünü Türkiye sınırlarını çoktan aştı. 'İnter, Juventus, Atletico Madrid, Roma' derken Manchester United da listeye eklendi. İngiliz gazeteleri, ünlü menajer Jose Mourinho'nun defans hattını güçlendirmek için genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Ligde zor günler geçiren United, 15 lig maçında kalesinde 25 gol gördü. Ozan transferiyle takımın hava toplarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Portekizli hocanın, bu transferle kadroda derinlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
YENİ SÖZLEŞME YOLDA
The Sun gazetesi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' şeklinde madde olduğu yönünde söylentiler olduğu bilgisini verdi. Galatasaray'ın, serbest kalma bedelini 30 milyon euro'ya çıkarmak istediği bilgisini de haberin detaylarında yer verdi.
- 7.12.2018
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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