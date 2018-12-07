Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın ünü Türkiye sınırlarını çoktan aştı. 'İnter, Juventus, Atletico Madrid, Roma' derken Manchester United da listeye eklendi. İngiliz gazeteleri, ünlü menajer Jose Mourinho'nun defans hattını güçlendirmek için genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Ligde zor günler geçiren United, 15 lig maçında kalesinde 25 gol gördü. Ozan transferiyle takımın hava toplarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Portekizli hocanın, bu transferle kadroda derinlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.



YENİ SÖZLEŞME YOLDA



The Sun gazetesi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' şeklinde madde olduğu yönünde söylentiler olduğu bilgisini verdi. Galatasaray'ın, serbest kalma bedelini 30 milyon euro'ya çıkarmak istediği bilgisini de haberin detaylarında yer verdi.