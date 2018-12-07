Ozan Kabak Mourinho'nun radarında!
07 Aralık 2018, Cuma
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Mourinho'nun radarında!

Ozan Kabak Mourinho'nun radarında!

İngiliz basını, defansını güçlendirmeyi planlayan Man. United’ın 20 milyon euro’yu gözden çıkardığını yazdı.

'ın genç stoperi 'ın ünü Türkiye sınırlarını çoktan aştı. 'İnter, , , Roma' derken da listeye eklendi. İngiliz gazeteleri, ünlü menajer 'nun defans hattını güçlendirmek için genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Ligde zor günler geçiren United, 15 lig maçında kalesinde 25 gol gördü. Ozan transferiyle takımın hava toplarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Portekizli hocanın, bu transferle kadroda derinlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

The Sun gazetesi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' şeklinde madde olduğu yönünde söylentiler olduğu bilgisini verdi. Galatasaray'ın, serbest kalma bedelini 30 milyon euro'ya çıkarmak istediği bilgisini de haberin detaylarında yer verdi.

  1. 7.12.2018
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