Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda ne zaman ve saat kaçta?

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım evinde galibiyet arayacak. Ligin son sırasında yer alan Rizespor ise Cim-Bom karşısında çıkış yakalamak istiyor. G.Saray ligde iç sahada oynadığı üç maçı kazanmayı başaramadı. Evinde Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Cim-Bom, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skorun 2-2'ye engelleyemeyerek sahadan puan kaybı ile ayrıldı.

EViNDE 26 MAÇTIR YENiLMiYOR

Sarı-kırmızılı takım 71 gündür iç sahada maç kazanamaması da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda stres oluşturuyor. İç sahada son maçını Erzurumspor'u 28 Eylül de kazanan G.Saray o tarihten bu yana 71 gündür Türk Telekom'da kazanmayı unuttu. Öte yandan G.Saray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarıkırmızılılar, daha sonra evindeki müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. G.Saray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASLAN'DA 7 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasına 7 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges cezaları nedeniyle bugünkü maçta görev yapamayacak. Aslan'da ayrıca sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak. G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezaları nedeniyle mücadeleyi tribünden takip edebilecek.

TERİMLİ GALATASARAY 200. ZAFERİN PEŞİNDE

Sahasında Ç. Rizespor'u konuk edecek G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor. G.Saray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

GARRY RODRIGUES İLK 11'DE

Sarı-kırmızılılarda 7 eksik oyuncunun sıkıntısı yaşanırken, Garry Rodrigues'in cezasının sona ermesi yüzleri biraz olsun güldürdü. F.Bahçe derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 3 maç ceza alan Rodrigues, bugün sahalara geri dönüyor. Ligde Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarını kaçıran Yeşil Burunlu futbolcu, Rizespor karşılaşmasında ilk 11 başlayacak.