Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Ankara'da Keçiörengücü ile karşı karşıya gelirken maça Aktepe Stadı'nın olumsuz koşulları damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, suni zeminde oynamanın zorluklarını yaşarken mücadeleyi izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde, yayınca kuruluş A Spor ise çekim yapmakta oldukça zorlandı. Bazı taraftarların mücadeleyi evlerinin çatısından ve stat çevresindeki balkonlardan izlediği gözlenirken, canlı yayın için gerekli koşulların olmaması yayıncı kuruluşu da hayli zorladı.



FUTBOLCULAR ZORLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'na değer katan ve senelerdir Bölgesel Amatör'deki takımların maçlarını bile canlı ekranlara taşıyan A Spor ekibi de tüm zorluklara rağmen canlı yayını başarıyla gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Keçiörengücü ile oynadığı kupa mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlara HD kalitesinde şifresiz olarak naklen iletti. 5 bin kişi kapasiteli Aktepe Stadı'nın suni çim zemini de Galatasaraylı futbolcuları zorladı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Keçiörengücülü futbolcuların ise normal sezonda maçlarını oynadığı bu zemine daha alışık olduğu gözlendi.







FATİH TERİM, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle maçı tribünden izledi. Ona Abdurrahim Albayrak eşlik etti.



YAŞ ORTALAMASI 23.8

*Ziraat Türkiye Kupası'nda rotasyona giden Galatasaray'ın Keçiörengücü karşısındaki ilk 11'i 23.8 yaş ortalamasına sahipti.

*Sahaya çıkan sarı-kırmızılı takımda 1990 öncesi doğumlu tek isim 30 yaşındaki Maicon'du.

*Kaptanlar Selçuk ve Muslera'nın yokluğunda pazubandını Ahmet Çalık memleketi Ankara'da taktı.

*Ligde 3 haftalık cezası sona eren Garry Rodrigues maç eksiğini kapatması adına ilk 11'de görev yaptı.

*Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sonradan oyuna giren Muğdat Çelik ilk 11 siftahını Türkiye Kupası'nda yaptı.



A SPOR YAYINCILIK BAŞARISINI KANITLADI

Türkiye'nin en kapsamlı futbol organizasyonu olan Ziraat Türkiye Kupası'nın yıllardır yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya'nın önemli yayın organlarından A Spor, yine başarılı bir yayıncılık örneği sergiledi. Geçmişte Bölgesel Amatör Lig takımlarının maçlarını bile en zorlu şartlarda izleyecilerine naklen ulaştıran A Spor, Ankara'daki Aktepe Stadı'ndaki zorlu şartlara da çözüm üretti. Statın dışına getirtilen vinç üzerinden çekim yapıldı, maçın spikeri Cüneyt Şen de kötü koşullara rağmen başarıyla maçı anlattı.



ATALAY'DAN GOLLÜ SİFTAH

Keçiörengücü maçı ile A takıma resmen 'merhaba' diyen ve ilk maçında gol atan Atalay Babacan, iki ayağını da etkili kullanmasıyla dikkat çekti. 28 Haziran 2000 doğumlu Atalay, teknik direktörü Fatih Terim 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandırdığında henüz dünyaya gelmemişti



GALATASARAY GENÇLERLE GÜZEL

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cimbom'un gollerini 33. dakikada Atalay Babacan ve 50'de Linnes kaydederken ev sahibinin tek golü Ziya'dan geldi. Fatih Terim'in takımın başında Levent Şahin ve Ümit Davala ikilisi görev yaparken altyapından alınan 5 genç oyuncuya ilk 11'de yer verildi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 51'de Ziya Şakar attı.



ŞAHİN'DEN GENÇLERE ÖVGÜ

TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'ın ardımcı antrenörü Levent Şahin, görev verdikleri genç futbolcuların şanslarını iyi değerlendirdiğini söyledi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Şahin, mevcut koşullar doğrultusunda kendilerini özenle ağırlayan Keçiörengücü Kulübü'ne teşekkür etti. Aktepe Stadı'nın sentetik çim olan zeminine işaret eden Şahin, "Stat, saha zemini ve diğer unsurlar herkesin bildiği malum konular. İki takım için de sevindirici tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı" dedi. Şahin, genç futbolcuların iyi bir performans gösterdiğini de ifade etti.