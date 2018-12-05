Galatasaray'ın kupa sınavı başlıyor!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında bugün TFF İkinci Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.



Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı.



TARAFTARDAN DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, son dönemde sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara'da yalnız bırakmadı.



A SPOR'DAN NAKLEN

Türkıye Kupası'nı en çok müzesine götüren takım olan Galatasaray, bu sezonki mücadelesi Keçiörengücü maçı ile başlıyor. Saat 13.00'de oynanacak maç A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.



İMPARATOR GENÇLERLE GİTTİ

Fatih Terim, Keçiörengücü maçının kadrosunu genç ağırlıklı isimlerden oluşturdu. Terim, Muslera, Ozan, Fernando, Feghouli ile Eren'i kadroya almadı. Cezalı Ndiaye, Serdar Aziz ve Donk ile sakat Belhanda, Emre ve Sinan Gümüş de Ankara'ya götürülmedi.



İŞTE TERIM'IN YENİ PRENSLERI:

Batuhan Şen, İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Sefa Özdemir.



YENİDEN PFDK'DA

Bu sezon PFDK'ya abone olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından da disiplin kuruluna sevk edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri nedeni ile disipline verildi.



NEDEN TERK ETTİ?

Derbiyi Beşiktaş stat müdürünün odasında takip eden Terim'in, maç bitmeden stadı terk etmesinin nedeni ortaya çıktı. Vodafone Park'ın çıkışında Beşiktaşlı taraftarlarla karşı karşıya gelmek istemeyen tecrübeli hocanın, bu yüzden erken ayrıldığı bildirildi.



GARRY DÖNDÜ

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Jailson'u kovaladığı için ceza alan Garry Rodrigues 3 maç ceza almıştı. Yeşil Burun Adalı yıldızın cezası tamamlandı. 28 yaşındaki futbolcu bugün oynanacak Keçiörengücü maçı kadrosuna alındı.



ÇOK HIRSLI

Uzun süredir Süper Lig maçlarında formasına uzak kalan Garry Rodrigues'in de bu hafta idmanlarda bir hayli hırslı olduğu gözlendi. 28 yaşındaki oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Rodrigues bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2, Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 1 gol attı.