Galatasaray Kulüpler Birliği'nden çekildi!
07 Mart 2019, Perşembe
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Kulüpler Birliği'nden çekildi!

Galatasaray Kulüpler Birliği'nden çekildi!

“Söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılmayacağız.”

, Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya karşılık olarak vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurdu. Yönetim kurulu kararı olmaksızın, yazarı meçhul ve her üyeye farklı aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı. 'Türk futbol camiasını ötekileştirmeye yönelik haddini aşan bir açıklama' tanımının yapıldığı duyuruda, "Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Galatasaray'a IFAB engeli
G.Saray'ın Konya maçına yönelik VAR diyaloglarının istemesine IFAB talımatlarının izin vermediği ortaya çıktı. IFAB, 4.1.1 Video İşletim Odaszı (VOR) başlıklı maddeye "hakem, VAR ve AVAR arasındaki sesli iletişim kamuoyuna açıklanmayacaktır. Yalnızca maçın, istişarenin veya incelemenin şeffaflığı ve dürüstlüğü açısından bir soru işareti uyandığında kullanılacaktır" şeklindeki eklemeyi yapmış.

  1. 5.12.2018
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