Eren defteri kapanıyor!
07 Mart 2019, Perşembe
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Eren defteri kapanıyor!

Eren defteri kapanıyor!

, karşısında adeta pimini çekti.

Golcü oyuncunun kötü oyununu derbide sürdürmesi ile birlikte 'da devam etme şansı ortadan kalktı. Ücretini TL'ye çevirmeyi de reddeden Eren'e, alacaklarına karşılık bonservisi verilecek.

  1. 5.12.2018
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