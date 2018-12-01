Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk olacak – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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derbide 'a konuk olacak

Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk olacak

, Spor Toto 'in 14. haftasında yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. , haftaya lider 'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.

Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

- TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray , cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler ile Levent Şahin idare edecek.

Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

- SAKATLAR VE CEZALILAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve , sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

- RODRİGUES'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak.

Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti.

Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.

- FERNANDO VE OZAN CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Reges ile genç stoper , ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok.

- SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.

Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya da 2-0 yenildi.

  1. 1.12.2018 10:28
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