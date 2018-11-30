Galatasaray, taraftarıyla buluşuyor
30 Kasım 2018, Cuma
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taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

, 'de deplasmanda ile yapacağı derbinin hazırlıklarını, yarın statta taraftara açık antrenmanla tamamlayacak

Futbol Takımı, 'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacağı derbi öncesi yarın taraftarıyla bir araya gelecek.

Süper Lig'de 30 puanlı lider 'in 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluşacak.

Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak antrenmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.

Galatasaray, geçen sezon ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

  1. 30.11.2018 09:52
  2. Güncelleme: 30.11.2018 09:54
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