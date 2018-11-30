Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını, yarın statta taraftara açık antrenmanla tamamlayacak
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi yarın taraftarıyla bir araya gelecek.
Süper Lig'de 30 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluşacak.
Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak antrenmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.
Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.
Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.
- 30.11.2018 09:52
- Güncelleme: 30.11.2018 09:54
- Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"
- Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi
- Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı
- Ali Şafak Öztürk: Kulüpler Birliği açıklamasına onay verirken içeriği tam bilmiyorduk
- Fury ve Wilder arasında gergin anlar | İZLE
-
Şaka gibi iddia
Toplam 1
Yorum
hakan ali koç şansını çok fazla zorlama bence.
-
Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ DEĞİL BEŞİKTAŞIMIZ DİYECEKSİNİZ!!!!'
-
Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb | MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
GÜZELDİ GÜZEL BİR BERABERLİK YAŞATTILAR. 1.95 MAÇ ORANI. ŞAŞIRDIK MI _
Galatasaray taraftarıyla buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.