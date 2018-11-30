Muslera ile Selçuk Beşiktaş maçı kaçırmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili, bu süreçten sonra Beşiktaş ile oynadıkları derbilerin hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 17 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.



Selçuk söz konusu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Muslera da 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.