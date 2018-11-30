Muslera ile Selçuk Beşiktaş maçı kaçırmadı
30 Kasım 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Muslera ile Selçuk maçı kaçırmadı

Muslera ile Selçuk Beşiktaş maçı kaçırmadı

’da takım kaptanları ile , 17 maç ile sarı-kırmızılılarda ’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek 'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Sarı-kırmızılıların iki kaptanı ile , takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili, bu süreçten sonra Beşiktaş ile oynadıkları derbilerin hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 17 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.

Selçuk söz konusu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Muslera da 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.

  1. 30.11.2018 10:57
  2. Güncelleme: 30.11.2018 11:38
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera ile Selçuk Beşiktaş maçı kaçırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN