Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol... - Galeri - Fotomaç
30 Kasım 2018, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim eleştirisi! "Rezil futbol..."

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Fatih Terim'e ağır eleştirdi.
30 Kasım 2018 Cuma, 11:53:30 Güncelleme: 11:54:50
Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Fatih Hocam gene günahı kendisinden başka herkesin üzerine yıkmak için sanki, konuşmuş.. Sonra da Lucescu'nun suyuna girip "Sabır" istemiş..

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Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Sabır ya.. Mustafa, Florya yoluna çalı ekecek. Çalılar bitecek. Ordan geçen koyunların tüyleri takılacak..Toplayacak Mustafa. Yün yapıp satacak. Koyacak kasaya paraları.. Fatih Hocam da ocakta ve temmuzda bol transfer yapıp, takımı seneye kurtaracak!. Gülmeyin.. Ciddidir!.

Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Yahu Fatih Hocam, Bu takım bu rezil futbolu oynadıkça, transfer yapsan ne olur, yapmasan ne olacak?.

Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

Eylülden beri Şampiyonlar Liginde golün yok. Attığın 3 golün 2'si duran top.. Neden?. Bu takım zerre futbol oynamıyor da ondan..

Hıncal Uluçtan Fatih Terim eleştirisi! Rezil futbol...

"Top bizde oldukça gol yemeyiz" ilken var ya hani.. İşe yarasa yüreğim yanmaz.. Yana geriye.. Yana geriye vakit öldür. Kontratağı ve rakibi gafil avlamayı önleyen anti futbolla gol atamazsın tabii..

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