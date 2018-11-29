Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
01 Mart 2019, Cuma
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2-0 | MAÇ SONUCU | ÖZET

Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz , Moskova’nın dondurucu soğuğunda beklenen futbolunu oynayamadı ve yediği iki kolay gol sonucu grupta ilk ikiye kalma şansını kaybetti 43’te Krychowiak’ın şutunda Donk’a çarpan top ağlarımıza gitti. 54’te ise Ignatev skoru belirledi.

Temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ancak iddiasını sürdürdü.

Dengeli başlayan maçta uzun süre beraberlik bozulmazken temsilcimiz ilk yarının son dakikalarında Grzegorz Krychowiak'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Galatasaray, oyunu rakibinin kontrol etmesine izin verdi ve 54. Dakikada Ignatyev'in golüyle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasaray, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Fatih Terim'den Manuel Fernandes yorumu

Bu sonuçla, 4 puanda kalan temsilcimiz ikinci sırada 8 puanı olan 04'ü yakalama şansını kaybetti. Bir üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Galatasaray'ı devirerek gruptaki ilk puanlarını alan Lokomotiv Moskova ise UEFA Avrupa Ligi şansını son maça bıraktı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için son maçlarda Schalke 04'ü yenmek zorunda ama bu durumda bile bir gözü Galatasaray – Porto maçından gelen haberde olacak. Grubun son maçları 11 Aralık'ta oynanacak.

  1. 29.11.2018
  2. Güncelleme: 29.11.2018 09:44
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