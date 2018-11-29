Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu! - Galeri - Fotomaç
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Ozan Kabak'a Inter'den sonra İspanyol devi de talip oldu!
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında ayakta kalan tek ismi olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı Inter'in yanı sıra İspanya'nın dev takımı da takibe aldığı öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 08:38:17
Güncelleme: 08:41:23
Fatih Terim'in sezon başından beri ilk 11'de yer verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübünün scoutları tarafından yakın takibe alınmış durumda.
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Şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübe gelen bir teklif olmasa da genç futbolcu için özellikle scout ekiplerinin liste başı isimlerinden biri olduğu belirtildi.
Manchester City başta olmak üzere birçok kulübün futbolcu izleme görevlileri Ozan'ın performansını takip ederken, Inter'in de genç futbolcunun adını not ettiği vurgulandı.
Inter'in yanı sıra Atletico Madrid de Ozan'ın gelişimini yakından izliyor. İspanyol scoutların U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri Ozan'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Madrid ekibinin genç futbolcunun tüm idman ve maç performanslarını yakından takip ettiği ve şu ana kadar elde ettiği verilerden etkilendiği belirtildi.