Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Ozan Kabak'a Inter'den sonra İspanyol devi de talip oldu!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısında ayakta kalan tek ismi olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı Inter'in yanı sıra İspanya'nın dev takımı da takibe aldığı öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 08:38:17 Güncelleme: 08:41:23
Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu!

Fatih Terim'in sezon başından beri ilk 11'de yer verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübünün scoutları tarafından yakın takibe alınmış durumda.

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Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu!

Şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübe gelen bir teklif olmasa da genç futbolcu için özellikle scout ekiplerinin liste başı isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu!

Manchester City başta olmak üzere birçok kulübün futbolcu izleme görevlileri Ozan'ın performansını takip ederken, Inter'in de genç futbolcunun adını not ettiği vurgulandı.

Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu!

Inter'in yanı sıra Atletico Madrid de Ozan'ın gelişimini yakından izliyor. İspanyol scoutların U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri Ozan'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Ozan Kabaka Interden sonra İspanyol devi de talip oldu!

Madrid ekibinin genç futbolcunun tüm idman ve maç performanslarını yakından takip ettiği ve şu ana kadar elde ettiği verilerden etkilendiği belirtildi.

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