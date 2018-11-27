Lokomotiv Moskova'da Fernandes krizi!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'da Fernandes krizi!

    Lokomotiv Moskova'da Fernandes krizi!

    'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ’da Fernandes ile teknik direktör Yury Semin arasında soğuk savaş var.

    Portekizli oyuncu, son olarak Ural maçında yedek kaldı. Semin maç sonunda bunun sportif bir karar olduğunu açıklasa da kimseyi inandıramadı. Fernandes'in sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

    EKSİ 5 DERECE

    Cimbom'u Rusya'da oldukça soğuk bir hava bekliyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'dan 10 derece sıcaklıkta Moskova'ya uçacak. Kritik maç eksi 5 derecede oynanacak.

    URAL'A YENİLDİ

    'da moraller bozuk. Rus ekibi evinde Ural'a 2-1 kaybetti. Rusya Ligi'nde oynadığı son 2 maçta 5 puan yitiren Lokomotiv tamamen G.Saray'a döndü.
    1. 27.11.2018
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