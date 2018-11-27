Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve futbolcu Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TV'de yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz ise Atiker Konyaspor maçında hakeme yaptığı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde;
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MUSTAFA CENGİZ
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SERDAR AZİZ
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın 26.11.2018 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BURSASPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 27.11.2018 17:06
- Güncelleme: 27.11.2018 17:42
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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