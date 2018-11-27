Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve futbolcu Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
27 Kasım 2018, Salı
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Başkanı ve futbolcu 'ya sevk edildi

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Başkanı <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a> ve futbolcu <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ya sevk edildi

Başkanı , TV'de yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Galatasaraylı futbolcu ise maçında hakeme yaptığı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 'na sevk edildi.

'na yapılan sevkler şu şekilde;

1- A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2018 tarihinde oynanan A.Ş.- Spor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca ve 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

MUSTAFA CENGİZ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı 'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

SERDAR AZİZ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan - A.Ş. Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın 26.11.2018 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- A.Ş. Kulübü'nün 25.11.2018 tarihinde oynanan A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  1. 27.11.2018 17:06
  2. Güncelleme: 27.11.2018 17:42
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