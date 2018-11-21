Selçuk İnan'dan sözleşme açıklaması!
Galatasaray ile kontratı sezon sonu bitecek Selçuk İnan şu anda yeni bir sözleşme beklemediğini itiraf etti.
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Selçuk, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolcu bırakabileceğini söyledi. 10 Şubat'ta 34 yaşına girecek İnan, futbolu G.Saray'da bırakmak istediğini bildirdi.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Selçuk İnan'dan sözleşme açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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