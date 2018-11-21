Selçuk İnan'dan sözleşme açıklaması!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'dan sözleşme açıklaması!

    <a href="/index/selcuk-inan?id=7ab9a8ee-8933-4668-b166-6ddc612373b9" class="" rel="tag">Selçuk İnan</a>'dan sözleşme açıklaması!

    ile kontratı sezon sonu bitecek şu anda yeni bir sözleşme beklemediğini itiraf etti.

    Yakın çevresine konuşan kaptan, "İlk hedefimiz şampiyonluk" dedi.

    BURADA BIRAKIRIM

    Selçuk, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolcu bırakabileceğini söyledi. 10 Şubat'ta 34 yaşına girecek İnan, futbolu G.Saray'da bırakmak istediğini bildirdi.
    1. 21.11.2018
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