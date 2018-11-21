Ozan’ı izliyorlar
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ozan’ı izliyorlar

    Ozan’ı izliyorlar

    eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, Ozan Kabak hakkında, “Çok güçlü bir futbolcu. Altyapıdayken İtalyanlar gelip izliyordu. Inter’in bir ilgisi olduğu kesin” dedi.

    Cenk Ergün, şöyle konuştu: Ozan'ın yaşı ufaktı, Avrupa'ya gitmesi zordu. Şimdi oynayabilir. Sadece Ozan değil, 'deki 2000 jenerasyonu çok güçlü.
    1. 21.11.2018
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