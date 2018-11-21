Galatasaray'da 'milli ara' korkusu!
Aslan, son 4 sezonda milli maçlar dönüşünde çıktığı 18 maçta 22 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Milli araya Kayseri galibiyetiyle giren G.Saray, cuma günü yapacağı Konya maçına hazırlanıyor. Takımda birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılara milli ara dönüşleri pek yaramıyor. Son 4 sezonda milli ara sonrası 18 maça çıkan Aslan, bunların 9'unda puan kaybetti. Takımın 5 beraberlik ve 4 yenilgi alması teknik direktör Fatih Terim'i tedirgin etti
İÇERİDE SADECE 3 GALİBİYET
G.Saray ekim ayındaki milli ara dönüşü taraftarı önünde Bursa'yı ağırlamış ve sahadan 1-1'le ayrılmıştı. Bu milli ara bitiminde de evinde maç yapacak sarıkırmızılılar, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Cimbom'un milli maçlar sonrası ligde oynadığı son 8 iç saha maçında sadece 3 galibiyet alması da milli araların takım üstündeki yansımasını gösteriyor.
15 SENEDİR YENİLMİYOR!
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı son 15 senedir hiç maç kaybetmedi. En son Eylül 2003'te rakibine boyun eğen Galatasaray, daha sonra çıktığı 23 maçta; 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Galatasaray'da 'milli ara' korkusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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