Milli araya Kayseri galibiyetiyle giren G.Saray, cuma günü yapacağı Konya maçına hazırlanıyor. Takımda birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılara milli ara dönüşleri pek yaramıyor. Son 4 sezonda milli ara sonrası 18 maça çıkan Aslan, bunların 9'unda puan kaybetti. Takımın 5 beraberlik ve 4 yenilgi alması teknik direktör Fatih Terim'i tedirgin etti



İÇERİDE SADECE 3 GALİBİYET



G.Saray ekim ayındaki milli ara dönüşü taraftarı önünde Bursa'yı ağırlamış ve sahadan 1-1'le ayrılmıştı. Bu milli ara bitiminde de evinde maç yapacak sarıkırmızılılar, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Cimbom'un milli maçlar sonrası ligde oynadığı son 8 iç saha maçında sadece 3 galibiyet alması da milli araların takım üstündeki yansımasını gösteriyor.

15 SENEDİR YENİLMİYOR!



Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı son 15 senedir hiç maç kaybetmedi. En son Eylül 2003'te rakibine boyun eğen Galatasaray, daha sonra çıktığı 23 maçta; 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı.