Galatasaray'da 'milli ara' korkusu!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da 'milli ara' korkusu!

    Galatasaray'da 'milli ara' korkusu!

    , son 4 sezonda milli maçlar dönüşünde çıktığı 18 maçta 22 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

    Milli araya galibiyetiyle giren G.Saray, cuma günü yapacağı maçına hazırlanıyor. Takımda birçok sakat ve cezalı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılara milli ara dönüşleri pek yaramıyor. Son 4 sezonda milli ara sonrası 18 maça çıkan , bunların 9'unda puan kaybetti. Takımın 5 beraberlik ve 4 yenilgi alması teknik direktör 'i tedirgin etti

    İÇERİDE SADECE 3 GALİBİYET

    G.Saray ekim ayındaki milli ara dönüşü taraftarı önünde 'yı ağırlamış ve sahadan 1-1'le ayrılmıştı. Bu milli ara bitiminde de evinde maç yapacak sarıkırmızılılar, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Cimbom'un milli maçlar sonrası ligde oynadığı son 8 iç saha maçında sadece 3 galibiyet alması da milli araların takım üstündeki yansımasını gösteriyor.

    15 SENEDİR YENİLMİYOR!

    Sarı-kırmızılılar, 'a karşı son 15 senedir hiç maç kaybetmedi. En son Eylül 2003'te rakibine boyun eğen , daha sonra çıktığı 23 maçta; 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

    1. 21.11.2018
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