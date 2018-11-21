Galatasaray üçlü savunmayı sevdi
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Konyaspor maçında da üçlü savunmayı tercih edecek.
Terim'in Kayserispor karşısında rakibe tek pozisyon vermeyen Ozan, Serdar ve Maicon üçlüsü ile devam edecek, Mariano ve Ömer ikilisiyle orta sahayı beşleyecek.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Galatasaray üçlü savunmayı sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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