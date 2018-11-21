Galatasaray üçlü savunmayı sevdi
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    üçlü savunmayı sevdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> üçlü savunmayı sevdi

    , eksikler nedeniyle maçında da üçlü savunmayı tercih edecek.

    Terim'in karşısında rakibe tek pozisyon vermeyen Ozan, Serdar ve Maicon üçlüsü ile devam edecek, Mariano ve Ömer ikilisiyle orta sahayı beşleyecek.

    1. 21.11.2018
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