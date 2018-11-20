G.Saray Gomis’e borçlu!
“Galatasaray, Gomis sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katıldı”
Bafetimbi Gomis'in yaptığı açıklamaların ardından menajeri Patrick Mendy de sert ifadeler kullandı. Gomis'in para almadan 5 ay oynadığını ileri süren Mendy, "Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil" dedi. "Galatasaray, Gomis'ten önce bu noktada mıydı?" diye soran Mendy şöyle devam etti: Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Daha sonra geldikleri nokta ortada. Gomis, Galatasaray'dan ayrılmak istemedi. Fatih Terim'le problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim kabul etmedi.
GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU
Gomis'in menajerine cevap ise camiadan geldi. Fransız oyuncunun, Suudi Arabistan Ligi'ne gittiği için pişman olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yerine, boş tribünlere oynuyor" dedi.
- 20.11.2018
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
G.Saray Gomis’e borçlu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.