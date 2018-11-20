G.Saray Gomis’e borçlu!

Bafetimbi Gomis'in yaptığı açıklamaların ardından menajeri Patrick Mendy de sert ifadeler kullandı. Gomis'in para almadan 5 ay oynadığını ileri süren Mendy, "Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil" dedi. "Galatasaray, Gomis'ten önce bu noktada mıydı?" diye soran Mendy şöyle devam etti: Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Daha sonra geldikleri nokta ortada. Gomis, Galatasaray'dan ayrılmak istemedi. Fatih Terim'le problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim kabul etmedi.



GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Gomis'in menajerine cevap ise camiadan geldi. Fransız oyuncunun, Suudi Arabistan Ligi'ne gittiği için pişman olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yerine, boş tribünlere oynuyor" dedi.