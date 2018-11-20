G.Saray Gomis’e borçlu! – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    G.Saray ’e borçlu!

    G.Saray Gomis’e borçlu!

    , sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katıldı”

    Bafetimbi 'in yaptığı açıklamaların ardından menajeri Patrick Mendy de sert ifadeler kullandı. Gomis'in para almadan 5 ay oynadığını ileri süren Mendy, "Para için oynamadığı kesinlikle doğru değil" dedi. ", Gomis'ten önce bu noktada mıydı?" diye soran Mendy şöyle devam etti: Şampiyonlar Ligi'ni Gomis'e borçlular. Daha sonra geldikleri nokta ortada. Gomis, Galatasaray'dan ayrılmak istemedi. Fatih Terim'le problemi yoktu. Aynı maaşla kontratını uzatmak istedi ama yönetim kabul etmedi.

    GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU
    Gomis'in menajerine cevap ise camiadan geldi. Fransız oyuncunun, Ligi'ne gittiği için olduğunu iddia eden ve adının açıklanmasını istemeyen yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yerine, boş tribünlere oynuyor" dedi.

    1. 20.11.2018
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