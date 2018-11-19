Origi'nin talipleri artıyor! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nin talipleri artıyor!

    Origi'nin talipleri artıyor!

    'ın da listesinde yer alan Divock için devreye girdi

    'un fazla şans bulamadığı için kiralamaya sıcak baktığı için, 'ın da teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
    1. 19.11.2018
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