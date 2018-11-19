G.Saray’da forvet sıkıntısı

Muğdat, Onyekuru ve Feghouli'yi forvette kullanmayı düşünen Terim, U21 takımının iki forveti Malik ve Ahmet Sivri'ye de 'hazır olun' mesajı verdi. Görüştüğü iki oyuncuya, "Ozan şansını iyi kullandı. Yunus ile Celil'in durumları da ortada. Her an forma bulabilirsiniz. Hazır olun" dedi.