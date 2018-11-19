G.Saray’da forvet sıkıntısı
Eren’den sonra Sinan Gümüş’ün de sakatlanmasıyla Fatih Terim tamamen forvetsiz kaldı.
Muğdat, Onyekuru ve Feghouli'yi forvette kullanmayı düşünen Terim, U21 takımının iki forveti Malik ve Ahmet Sivri'ye de 'hazır olun' mesajı verdi. Görüştüğü iki oyuncuya, "Ozan şansını iyi kullandı. Yunus ile Celil'in durumları da ortada. Her an forma bulabilirsiniz. Hazır olun" dedi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
G.Saray’da forvet sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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