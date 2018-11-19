G.Saray’da forvet sıkıntısı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    G.Saray’da forvet sıkıntısı

    G.Saray’da forvet sıkıntısı

    Eren’den sonra ’ün de sakatlanmasıyla tamamen forvetsiz kaldı.

    Muğdat, Onyekuru ve Feghouli'yi forvette kullanmayı düşünen Terim, U21 takımının iki forveti Malik ve Ahmet Sivri'ye de 'hazır olun' mesajı verdi. Görüştüğü iki oyuncuya, "Ozan şansını iyi kullandı. Yunus ile Celil'in durumları da ortada. Her an forma bulabilirsiniz. Hazır olun" dedi.

    1. 19.11.2018
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