Gomis’ten tepki

SUUDİ Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı- kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Fransız yıldız, sosyal medyadaki kişisel hesaplarından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada Albayrak'ı yalanlarken, oldukça sert ifadeler kullandı. İşte Gomis'in açıklaması: Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var.



YA ZAM YA KONTRAT DEMİŞTİ!



İkinci olarak bu, Galatasaray ve taraftarlarına büyük saygısızlık olacaktır. Kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı konuşmasına izin veremem. Her şeyden önemlisi, hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Zaman ilerledikçe, tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak." Albayrak, son divanda yıllık 3.3 milyon euro alan Gomis'in kendilerinden, ya 5 milyon euro ödeme yapılması ya da kontratının uzatılmasını istediğini söylemişti.





KAYSERİ'YE GİTMEDİ



Albayrak, Gomis'in parasını alamadığı için geçen sezon Kayserispor ile deplasmanda yapılan maça gitmediğini de aktarmıştı. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı gösterdiğini hatırlatmıştı.



32



Gomis geçen sezon Süper Lig'de 29 golle 'Gol Kralı' olurken, kupada da 3 gol atmıştı.



7



Bafetimbi, Al Hilal ile Suudi Arabistan Ligi'nde de boş durmadı. 9 maçta 7 kez fileleri havalandıran yıldız 1 de asist gerçekleştirdi.