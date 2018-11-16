Serdar varsa sorun yok
Cimbom, ligde milli stoperin oynadığı 8 maçta 1 kez yenilirken, oynamadığı 4 maçta 2 mağlubiyet yaşadı
Galatasaray'da savunma Serdar Aziz'siz çatırdıyor... Tecrübeli oyuncu, takımı ile bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkarken, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece bir mağlubiyet yaşadı. Diğer 7 maçın 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kaldı. Aslan, milli stoperin forma giymediği 4 mücadelede ise 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Serdar Aziz'in yenilgi gördüğü tek maç deplasmanda 3-0 kaybedilen Akhisarspor sınavı oldu.
EN SKORER 3. OYUNCU
Serdar'ın varlığı yenilen gol sayılarını da düşürdü. Sarı-kırmızılı ekip, başarılı futbolcunun görev yaptığı 8 maçta kalesinde toplam 8 gol görürken, oynamadığı 4 maçta ise 6 gol yedi. 28 yaşındaki oyuncu hücumda da boş durmadı ve 2 gol+1 asistlik katkısıyla takımın en skorer 3'üncü oyuncusu olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Serdar Aziz'in gol attığı iki karşılaşmayı da kazanıp hanesine 6 puan yazdırdı.
Cimbom'da son 6 haftada skor yükünü defans oyuncuları çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın son 6 haftada attığı 8 golün 5'i Ryan Donk (2), Maicon, Ömer Bayram ve Martin Linnes'ten geldi. Diğer golleri Onyekuru (2) ve Eren attı.
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