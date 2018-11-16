Melo’dan müthiş gol – Fotomaç – 16 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Melo’dan müthiş gol

    Melo’dan müthiş gol

    'ın eski ön liberosu , Palmeiras'la şampiyonluğa koşuyor.

    'ın eski ön liberosu , Palmeiras'la şampiyonluğa koşuyor. 35 yaşındaki ön libero, Fluminense'yi 3-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Ceza sahası dışından topu doksana takan Melo'lu Palmeiras, Serie A'da bitime 4 hafta kala en yakın takipçisine maç fazlasıyla 8 puan fark atmış durumda.

    1. 16.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melo’dan müthiş gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN