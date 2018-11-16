Melo’dan müthiş gol
Galatasaray'ın eski ön liberosu Felipe Melo, Palmeiras'la şampiyonluğa koşuyor.
Galatasaray'ın eski ön liberosu Felipe Melo, Palmeiras'la şampiyonluğa koşuyor. 35 yaşındaki ön libero, Fluminense'yi 3-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Ceza sahası dışından topu doksana takan Melo'lu Palmeiras, Brezilya Serie A'da bitime 4 hafta kala en yakın takipçisine maç fazlasıyla 8 puan fark atmış durumda.
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