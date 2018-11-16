Cengiz yeniden PFDK’da – Fotomaç – 16 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Cengiz yeniden ’da

    Cengiz yeniden PFDK’da

    , Galatasaray Kulübü'nü ve başkan 'i tekrar 'na () sevk etti.

    , Galatasaray Kulübü'nü ve başkan 'i tekrar 'na () sevk etti. Sevk gerekçesi olarak 14 Kasım'da hem kulübün resmi internet sitesinden yapılan hem de başkan Cengiz'in olağan divan kurulu toplantısında yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gösterildi. Cengiz'e daha önce de 60 gün hak mahrumiyeti verilmişti.

    1. 16.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz yeniden PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN