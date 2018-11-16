Cengiz yeniden PFDK’da
TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray Kulübü'nü ve başkan Mustafa Cengiz'i tekrar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray Kulübü'nü ve başkan Mustafa Cengiz'i tekrar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk gerekçesi olarak 14 Kasım'da hem kulübün resmi internet sitesinden yapılan hem de başkan Cengiz'in olağan divan kurulu toplantısında yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gösterildi. Cengiz'e daha önce de 60 gün hak mahrumiyeti verilmişti.
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