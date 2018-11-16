Aslan güç topluyor – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Aslan güç topluyor

    Aslan güç topluyor

    Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

    Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular idmanda yer almadı.

    1. 16.11.2018
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