Kewell kovuldu – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    kovuldu

    <a href="/index/kewell?id=2fa43690-ffe5-4c76-99ed-b750d4588656" class="" rel="tag">Kewell</a> kovuldu
    'yi çalıştıran 10 hafta sonra gönderildi. 22. sıradaki 'nin oynadıkları 17 maçta sadece 3 galibiyeti bulunuyor.
    1. 14.11.2018
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