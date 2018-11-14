Hasan Şaş iş başında – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    iş başında

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a> iş başında

    Polonya’ya iki ismi izlemeye gidecek

    FATIH Terim, aldığı cezanın ardından 'ı transfere yönlendirdi. Hafta sonunda 'de oyuncu izleyen Şaş'ın, Yarın akşam da Polonya- Çek Cumhuriyeti maçını takip edeceği bildirildi. Bu maçta ev sahibi takımın Southampton'da şans bulamayan stoperi Bednarek ile Çek takımının Romalı forveti Schick'i izleyeceği öğrenildi.
    1. 14.11.2018
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