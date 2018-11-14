Divan Kurulu toplanıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    toplanıyor

    <a href="/index/divan-kurulu?id=07f79e35-8ef1-4014-b105-c0a8c8926c3a" class="" rel="tag">Divan Kurulu</a> toplanıyor
    SARI-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşecek toplantı 13.30'da başlayacak. Güncel konular da görüşülecek. Sarıkırmızılı yönetim, cezaları konusunda ter dökecek.
    1. 14.11.2018
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