Lopes Galatasaray'da kızarıyor – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Lopes 'da kızarıyor

    Lopes <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da kızarıyor

    'un Portekizli futbolcusu , maçlarında görüyor.
    'in 12. haftasında ile arasında Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk tarafından ile cezalandırılan 'in ilk vukuatı değil.

    Kartkolik Lopes
    2017-2018 sezonunun başında CFR Cluj takımından transfer edilen , 28 maçta 7 2 gördü. Sağ bek futbolcusu, geçen sezonun ilk haftasında TT Arena'da oynanan ve 4-1 'ın üstünlüğü ile sona eren maçın 85. dakikasında çift görüp ile cezalandırılmıştı. Lopes, ikinci kırmızı kartını ile Kayseri'de oynanan ve 1-1 biten maçın 49. dakikasında gördü. Portekizli futbolcu, bu sezon da yine bir maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

    Alanya'da yok
    29 yaşındaki , bu sezon görev aldığı 12 maçta 3 1 kırmızı kart gördü. Profesyonel futbol yaşantısındaki 5 kırmızı karttan 3'ünü 'de gören Lopes, ligin 13. haftasında 'da oynanacak maçında takımındaki yerini alamayacak.

    1. 12.11.2018 09:04
    2. Güncelleme: 12.11.2018 09:04
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