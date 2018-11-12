Lopes Galatasaray'da kızarıyor
Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Tiago Lopes, Galatasaray maçlarında kırmızı kart görüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Tiago Lopes'in ilk vukuatı değil.
Kartkolik Lopes
2017-2018 sezonunun başında CFR Cluj takımından transfer edilen Tiago Lopes, 28 maçta 7 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. Sağ bek futbolcusu, geçen sezonun ilk haftasında TT Arena'da oynanan ve 4-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçın 85. dakikasında çift sarı kart görüp kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Lopes, ikinci kırmızı kartını Beşiktaş ile Kayseri'de oynanan ve 1-1 biten maçın 49. dakikasında gördü. Portekizli futbolcu, bu sezon da yine bir Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Alanya'da yok
29 yaşındaki Tiago Lopes, bu sezon görev aldığı 12 maçta 3 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Profesyonel futbol yaşantısındaki 5 kırmızı karttan 3'ünü Türkiye'de gören Lopes, ligin 13. haftasında Antalya'da oynanacak Alanyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.
- 12.11.2018 09:04
- Güncelleme: 12.11.2018 09:04
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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