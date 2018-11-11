Mansız takipte – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Mansız takipte

    Mansız takipte
    Süper Lig'de iki hafta sonra 'ı konuk edecek olan 'ın yardımcı antrenörü da karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. 'in yardımcısı, ezeli rakipleriyle ilgili bol bol not tutarak, derbiyle ilgili ön hazırlık yaptı.
    1. 11.11.2018
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