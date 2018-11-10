Ümit Davala'dan galibiyet yorumu – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'dan galibiyet yorumu

    Ümit Davala'dan galibiyet yorumu

    Yardımcı Antrenörü , galibiyetinin ardından “Hak ettiğimiz 3 puan aldık” dedi.

    , Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör katıldı. Davala yaptığı açıklamada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz. Hakkari'deki 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puan aldık" dedi.
    1. 10.11.2018 21:45
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