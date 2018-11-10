Son 3 maçında iki beraberlik 1 yenilgi alan Galatasaray, ligin 12. sırasında yer alan Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılı ekip, bu maçtan galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nde aldığı mağlubiyeti unutup moral kazanmak istiyor. Kayserispor ise güçlü rakibini yenip orta sıralardan üst sıralara tırmanın peşinde...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı yarın akşam saat 19.00'da Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

TERİM, ŞAŞ VE 3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak. Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Reges'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Eren Derdiyok'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 45. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla kazandı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 22 lig maçında 9 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan 9'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.