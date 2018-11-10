Drogba 40’ında veda etti – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Drogba 40’ında veda etti

    Drogba 40’ında veda etti
    ABD 2. Ligi ekiplerinden Phoenix Rising'de forma giyen futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 40 yaşında yeşil sahalara veda eden Fildişili efsane, 'ın yanı sıra Le Mans, Guingamp, Marsilya, , Şanghay, Montreal Impact takımlarında oynadı. 300'ü kulüp, 65'i milli takımda olmak üzere 365 gol attı.
    1. 10.11.2018
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