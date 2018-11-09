Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi.

Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek.

Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Reges'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Eren Derdiyok'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

alatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.