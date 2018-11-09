Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , 'a konuk olacak

    Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak

    , Spor Toto 'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    , Spor Toto 'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider 'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi.

    Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

    Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı
    Galatasaray'ın ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle (TFF) () tarafından cezalandırılan teknik direktör , yardımcı antrenör ve futbolcular , Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

    PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile idare edecek.

    Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

    SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU
    Galatasaray'da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak.

    Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Reges'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. 'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

    Bu arada Faslı futbolcu Younes karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki müsabakasında forma giyemeyecek.

    5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    alatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi.

    Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı.

    Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur 'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti.

    Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

    1. 9.11.2018 10:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN