Tarık Çamdal'dan 'kaza' açıklaması
Galatasaray'da kadro dışı olan Tarık Çamdal, hakkında çıkan 'trafik kazası' haberlerini yalanladı.
Galatasaraylı futbolcu ailesinin de yer aldığı araçta trafik kazası geçirdiğine dair yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- 5.11.2018 01:05
- Güncelleme: 5.11.2018 01:49
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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