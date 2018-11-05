Tarık Çamdal'dan 'kaza' açıklaması – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan 'kaza' açıklaması

    Tarık Çamdal'dan 'kaza' açıklaması

    'da kadro dışı olan , hakkında çıkan 'trafik kazası' haberlerini yalanladı.

    Sosyal medyada yayılan ' trafik kazası geçirdi' söylentilerine Tarık Çamdal'dan yanıt geldi. Tarık Çamdal, yaptığı açıklamayla yürekle su serpti.

    Galatasaraylı futbolcu ailesinin de yer aldığı araçta trafik kazası geçirdiğine dair yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    1. 5.11.2018 01:05
    2. Güncelleme: 5.11.2018 01:49
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