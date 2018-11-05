Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Yabancı hakem konusunu gündemine alan Galatasaraylı bazı yöneticiler bunu ilk toplantıda başkana iletecek. Cengiz, öneriye sıcak bakarsa konu Kulüpler Birliği'ne taşınacak.
Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası arka arkaya toplantılar yapan Galatasaraylı bazı idarecilerin, Başkan Mustafa Cengiz'e flaş bir öneride bulunmak için harekete geçmek üzere oldukları öğrenildi.
İlk yapılacak yönetim kurulu toplantısında, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ligin kalan haftaları için yabancı hakem atanmasını isteyelim" önerisini Başkan Cengiz'e iletecekleri belirtildi. Mustafa Cengiz'in vereceği karar da teklifi sunan bu yöneticilerle ortak yönde olursa, zaman kaybetmeden, hemen harekete geçilecek.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE GÜNDEM
Akşam gazetesinin haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği toplantısında hakem kararlarından rahatsız olan bazı kulüpleri arkasına alarak hareket etme planı da gündemde. Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde hakem hataları ile ilgili sert bir basın toplantısı yapmıştı. Orman, bu basın toplantısında MHK ve TFF'ye yüklenmiş- ti. TFF ve MHK cephesi ise yabancı hakeme sıcak bakmıyor. Ancak kulüplerden gelecek tepkiler sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu.
ADALETSİZLİĞE ARTIK SON VERİN
Galatasaray Yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yabancı hakem olayını gündeme getiren ilk isim oldu. Özüdoğru yaptığı paylaşımda, "Haksızlığa karşı susan dilsiz... Gerekirse yurt dışından önemli hakemlerle anlaşın bu adaletsizliğe artık son verin!" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin yabancı hakem konusu ile ilgili de bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
- 5.11.2018 09:35
- Güncelleme: 5.11.2018 09:38
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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