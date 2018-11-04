Hasan Şaş'tan flaş paylaşım – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    'tan flaş paylaşım

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a>'tan flaş paylaşım

    Fatih Terim Fırat Aydınus'a ne dedi? İşte Aydınus'un derbi raporu

    yardımcı antrenörü , ilginç bir paylaşım yaptı. derbisinde yaşanan arbedede verdiği görüntülerle eleştirilerin hedefi olan , 'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan


    1. 3.11.2018 23:45
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:30
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