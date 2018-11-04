Galatasaray: Hakim değil hakem istiyoruz – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    : Hakim değil hakem istiyoruz

    Galatasaray: Hakim değil hakem istiyoruz

    Spor Kulübü, 'in 11. haftasında dün oynanan karşılaşmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

    Maçın hakemi 'a ve VAR hakemlerine tepki gösterilen açıklamada 'ın tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağı ifade edilirken, hakemlerin, hakim olmadığına dikkat çekildi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

    Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler.

    Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir.

    Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa; ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler.

    Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir.

    Hakemler, fairplay (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır.

    Hakemler ve Kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir.

    Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir.

    VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar Camiamızın sabrını taşırmıştır.

    Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın.

    Galatasaray Spor Kulübü

    1. 3.11.2018 19:11
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:32
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