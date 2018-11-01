Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, İspanya Kral Kupası'nda üçüncü lig ekiplerinden Villanovense ile 0-0 berabere kaldı.
Kupanın son 32 turu ilk karşılaşmasında üçüncü lig ekibi Villanovense, Romero Cuerda Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.
İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak.
- 1.11.2018 20:47
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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