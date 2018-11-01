Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    , üçüncü lig ekibini yenemedi

    Sevilla, üçüncü lig ekibini yenemedi

    Akhisarspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi , 'nda üçüncü lig ekiplerinden Villanovense ile 0-0 berabere kaldı.

    Kupanın son 32 turu ilk karşılaşmasında üçüncü lig ekibi Villanovense, Romero Cuerda Stadı'nda 'yı konuk etti.

    İki takım da maç boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

    Sevilla, Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında 8 Kasım Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak.

    1. 1.11.2018 20:47
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