Schalke’ye karşı 11’de – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    ’ye karşı 11’de

    Schalke’ye karşı 11’de
    maçında attığı golle 'ı yenilgiden kurtaran , 'in gözüne girdi. Tecrübeli forvet, ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavına ilk 11'de başlayacak. Ligde 8 maçta 4 gole ulaşarak geçen sezonun tamamında attığı 3 golü şimdiden geçen Eren, Schalke'yi yenerek taraftarlarını sevindirmeye çalışacaklarını kaydetti.
    1. 21.10.2018
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