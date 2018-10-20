Ömer çok etkisizdi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Ömer çok etkisizdi

    Ömer çok etkisizdi
    CİMBOM'DA Yuto Nagatomo'yu dinlendiren sahaya 'ı sürdü. Sarı-kırmızılıların sol beki ilk yarıda kritik top kayıpları yaptı. İkinci yarıda ise topu boş kaleye atamadı.
    1. 20.10.2018
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