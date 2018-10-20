İlk kez kaybetti – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    İlk kez kaybetti

    İlk kez kaybetti
    SON olarak 6 Mayıs 2017'de kendi sahasında 'ya mağlup olan sarı-kırmızılı takım, bu süreçten sonra 24 lig maçında ikinci kez kez puan kaybı yaşadı. 2017-2018'de F.Bahçe ile Stadyumu'nda oynadığı mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılan Cimbom, bu mücadele dışında (24 maç) dün ilk kez 'ya puan verdi. 'in göreve geldiği 22 Aralık 2017'den bu yana kendi sahasında 14 lig karşılaşmasına çıkan G.Saray, (toplamda 17 maç) ilk kez puan kaptırdı.
    1. 20.10.2018
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