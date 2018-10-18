Yol rotasyonu
Milli Takımları’na giden oyunculardan Onyekuru dışındaki birçok isim 10 saati aşan uçak yolculuğu yapacak. İmparator, Schalke maçını düşünerek rotasyona gidecek.
10 NUMARA NDİAYE
Teknik direktör Fatih Terim, Schalke maçını düşünerek rotasyona gidecek. 10 saati aşkın uçak yolculuğu yapacak isimlerden sadece Muslera'yı oynatacak. Rodrigues'in yerine yakından gelen Onyekuru'nun forma giymesi gündemde. Ömer Bayram bu hafta da Nagatomo'nun yerinde oynayabilir. Yine 10 saati aşkın uçuş yapacak Belhanda'nın görevini Badou Ndiaye'nin üstleneceği öğrenildi.
TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Galatasaray'da milli takımlardan sakat dönen Belhanda ve Rodrigues'in tedavilerine başlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın sol kasığında zorlanma, Rodrigues'in ise sağ kasık adalesinde ağrı tespit edildiği belirtildi.
16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Bursaspor'a karşı son yıllarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, 2012 yılında Bursa'daki seyircisiz mücadelede aldığı 1-0'lık yenilgiden beri rakibine maç vermedi. Aslan 6 yıllık bu dönemde oynanan 16 karşılaşmanın 11'inde sahayı galibiyet ile terk etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
FARKLI ZAFERLER
Cimbom; bu hafta ligde ağırlayacağı Timsahlar karşısında 6 yıllık dönemde farklı galibiyetler de elde etti. Mancini döneminde 6-0 kazandı. Türkiye Kupası yarı finalinde 5-2'lik zafer elde etti. Ayrıca 2016-17 sezonunda deplasmanda 5-0 ile gol şov yaptı. Geçen sezon da iç sahadaki mücadeleyi 5-0 ile kazandı.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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