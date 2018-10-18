Yol rotasyonu – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Yol rotasyonu

    Yol rotasyonu

    ’na giden oyunculardan Onyekuru dışındaki birçok isim 10 saati aşan uçak yolculuğu yapacak. İmparator, maçını düşünerek rotasyona gidecek.

    'da , 'de yarın oynanacak Bursaspor mücadelesi öncesi mecburi rotasyona gidecek. Sarıkırmızılıların birçok as oyuncusu bu hafta milli takımlarına gitmişti. Aslan haftayı erken açacak ancak milli yıldızlarının geç dönüşü sebebiyle sadece 1 antrenmana çıkacak olmaları İmparator'u düşündürüyor. Deneyimli hoca, 'a karşı farklı bir 11 kullanacak.

    10 NUMARA NDİAYE
    Teknik direktör , Schalke maçını düşünerek rotasyona gidecek. 10 saati aşkın uçak yolculuğu yapacak isimlerden sadece Muslera'yı oynatacak. Rodrigues'in yerine yakından gelen Onyekuru'nun forma giymesi gündemde. Ömer Bayram bu hafta da Nagatomo'nun yerinde oynayabilir. Yine 10 saati aşkın uçuş yapacak 'nın görevini Badou Ndiaye'nin üstleneceği öğrenildi.

    TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
    'da milli takımlardan sakat dönen ve Rodrigues'in tedavilerine başlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın sol kasığında zorlanma, Rodrigues'in ise sağ kasık adalesinde ağrı tespit edildiği belirtildi.

    16 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Galatasaray, 'a karşı son yıllarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, 2012 yılında Bursa'daki seyircisiz mücadelede aldığı 1-0'lık yenilgiden beri rakibine maç vermedi. Aslan 6 yıllık bu dönemde oynanan 16 karşılaşmanın 11'inde sahayı galibiyet ile terk etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

    FARKLI ZAFERLER
    Cimbom; bu hafta ligde ağırlayacağı Timsahlar karşısında 6 yıllık dönemde farklı galibiyetler de elde etti. Mancini döneminde 6-0 kazandı. yarı finalinde 5-2'lik zafer elde etti. Ayrıca 2016-17 sezonunda deplasmanda 5-0 ile gol şov yaptı. Geçen sezon da iç sahadaki mücadeleyi 5-0 ile kazandı.
    1. 18.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yol rotasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN