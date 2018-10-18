Napoli’ye göz kırptı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ’ye göz kırptı

    Napoli’ye göz kırptı
    Geçen sezon adı sıkça ile anılan Zinchenko'ya yolu açıldı. Ukraynalı orta sahanın menajeri Alan Prudnikov, "Biz 'dan gelen tekliflere her zaman açığız. Napoli son iki sezondur Oleks'a olan ilgisini gösterdi. Ocak ayında ilgi devam ederse ne yapar göreceğiz" dedi. Genç futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 18.10.2018
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