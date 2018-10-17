Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'in sözleşmesinin uzatıldığını 'a bildirdi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in sözleşmesinin uzatıldığını <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirdi

    Spor Kulübü, teknik direktör 'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. Yapılan açıklamada 'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.

    Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

    Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın , meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

    Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."



    'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli , 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.



    "HAYALLER GERÇEKLEŞENE KADAR!"
    Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "İmparator Fatih Terim ile hayaller gerçekleşene kadar!" denildi.

    1. 16.10.2018 20:10
    2. Güncelleme: 17.10.2018 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'in sözleşmesinin uzatıldığını 'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN