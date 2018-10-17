Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.
Sarı kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.
Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.
"HAYALLER GERÇEKLEŞENE KADAR!"
Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, "İmparator Fatih Terim ile hayaller gerçekleşene kadar!" denildi.
- 16.10.2018 20:10
- Güncelleme: 17.10.2018 01:43
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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