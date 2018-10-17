Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda transfer
Sarı-kırmızılılar, Kanadalı Justin William Duff ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı milli oyuncu Justin William Duff ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Türkiye'de daha önce Arkas Spor forması da giyen Duff, geçen sezonu Polonya temsilcisi Stocznia Szczecin'de geçirdi.
- 17.10.2018 11:36
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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