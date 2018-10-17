Sarı-kırmızılılar, Kanadalı Justin William Duff ile anlaşmaya vardı
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'nda transfer

    Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

    Sarı-kırmızılılar, Kanadalı ile anlaşmaya vardı

    , Kanadalı milli oyuncu ile anlaşma sağladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

    'de daha önce forması da giyen Duff, geçen sezonu Polonya temsilcisi Stocznia Szczecin'de geçirdi.

    1. 17.10.2018 11:36
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